    10:20, 27 Март 2026 | GMT +5

    Парламент Алатау шаҳрининг махсус ҳуқуқий режими тўғрисидаги Конституциявий Қонунни қабул қилди

    ASTANА. Кazinform — Бугун Парламент палаталарининг қўшма мажлисида “Алатау шаҳрининг махсус ҳуқуқий режими тўғрисида”ги Конституциявий Қонун кўриб чиқилди ва иккинчи ўқишда қабул қилинди.

    Алатау шаҳри
    Фото: Алмати вилояти ҳокимлиги

    — Иккинчи ўқишга тайёргарлик жараёнида Қўшма комиссия Парламент депутатлари ва доимий қўмиталарнинг таклифларини кўриб чиқди ва ҳар томонлама муҳокама қилди. Депутатларнинг тузатишларига кўра, қонун лойиҳасининг нормалари янги Конституция қоидаларига мувофиқлаштирилди. Ҳужжатнинг номи энди “Алатау шаҳрининг махсус ҳуқуқий режими тўғрисида”ги Қозоғистон Республикасининг Конституциявий Қонуни деб ўзгартирилди, — деди Мажлис депутати Нуртай Сабильянов.

    Аввал хабар қилинганидек, 20 март куни Парламент Алатау шаҳрининг махсус мақоми тўғрисидаги ҳужжатни биринчи ўқишда маъқуллаган эди.

    Бекабат Узаков
