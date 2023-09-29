Юлия Путинцева Пекин мусобақасининг саралаш баҳсларини муваффақиятли бошлади

Қозоғистоннинг иккинчи, дунёнинг 73-ракеткаси Юлия Путинцева Пекинда (Хитой) бўлиб ўтаётган WТА 1000 турнирининг саралаш баҳсларини муваффақиятли бошлади, деб хабар беради Kazinform мухбири.

Қозоғистонлик теннисчи жаҳон рейтингида 91-ўринни эгаллаб турган британиялик Джоди Беррейдж билан куч синашди.

1 соат 42 дақиқа давом этган баҳсда Ю.Путинцева 6:3, 6:3 ҳисобида зафар қучди. У 1 та эйс билан 13 та брейк-пойнтнинг бештасини ишлатди. Рақиб 2 та эйс, 2 та брейк (6 та брейк) билан ажралиб турди.

Юлия Путинцева саралаш баҳсларининг финалида дунёнинг 68-ракеткаси россиялик Элина Аванесян билан куч синашади. Агар у ғалаба қозонса, асосий мусобақага йўлланма олади.

Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг 5-ракеткаси Елена Рибакина ҳам ушбу йирик мусобақада иштирок этишга ҳозирлик кўрмоқда.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Александр Недовесов Астана турнирида чорак финалга чиққани ҳақида хабар берган эдик.

Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ