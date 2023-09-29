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    22:55, 29 Сентябр 2023 | GMT +6

    Юлия Путинцева Пекин мусобақасининг саралаш баҳсларини муваффақиятли бошлади

    Теннис
    Фото: ҚТФ

    Қозоғистоннинг иккинчи, дунёнинг 73-ракеткаси Юлия Путинцева Пекинда (Хитой) бўлиб ўтаётган WТА 1000 турнирининг саралаш баҳсларини муваффақиятли бошлади, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Қозоғистонлик теннисчи жаҳон рейтингида 91-ўринни эгаллаб турган британиялик Джоди Беррейдж билан куч синашди.

    1 соат 42 дақиқа давом этган баҳсда Ю.Путинцева 6:3, 6:3 ҳисобида зафар қучди. У 1 та эйс билан 13 та брейк-пойнтнинг бештасини ишлатди. Рақиб 2 та эйс, 2 та брейк (6 та брейк) билан ажралиб турди.

    Юлия Путинцева саралаш баҳсларининг финалида дунёнинг 68-ракеткаси россиялик Элина Аванесян билан куч синашади. Агар у ғалаба қозонса, асосий мусобақага йўлланма олади.

    Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг 5-ракеткаси Елена Рибакина ҳам ушбу йирик мусобақада иштирок этишга ҳозирлик кўрмоқда.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Александр Недовесов Астана турнирида чорак финалга чиққани ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ

    Теглар:
    Теннис Спорт
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Бекабат Узаков
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