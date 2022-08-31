NUR-SULTAN. Kazinform – Дунёнинг 38-чи ракеткаси қозоғистонлик Юлия Путинцева АҚШ очиқ чемпионатини ғалаба билан бошлади, деб хабар беради Kazinform мухбири.

Қозоғистонлик теннисчи илк учрашувини дунёнинг 24-чи ракеткаси америкалик Аманда Анисимова билан ўтказди.

Рақиблар бунгача бир марта тўқнаш келишган ва америкалик спортчи ғалаба қозонган.

Бу сафар қозоғистонлик теннисчи 6:3, 6:3 ҳисобида зафар қучди.

Бир соатдан ортиқ давом этган баҳсда Ю.Путинцева 1 та эйс амалга оширди ва 7 та брейк-пойнтдан 3 тасидан фойдаланишга муваффақ бўлди. Рақиб 1 та брейк (14 та брейк-пойнт) билан чекланди.

Ю.Путинцева иккинчи босқичда германиялик Юле Нимайер ёки 2020 йилги Австралия очиқ чемпионати ғолиби америкалик София Кенин билан учрашади.









Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ