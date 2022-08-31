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    08:10, 31 Август 2022 | GMT +6

    Юлия Путинцева АҚШ очиқ чемпионатини ғалаба билан бошлади

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    NUR-SULTAN. Kazinform – Дунёнинг 38-чи ракеткаси қозоғистонлик Юлия Путинцева АҚШ очиқ чемпионатини ғалаба билан бошлади, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Қозоғистонлик теннисчи илк учрашувини дунёнинг 24-чи ракеткаси америкалик Аманда Анисимова билан ўтказди.

    Рақиблар бунгача бир марта тўқнаш келишган ва америкалик спортчи ғалаба қозонган.

    Бу сафар қозоғистонлик теннисчи 6:3, 6:3 ҳисобида зафар қучди.

    Бир соатдан ортиқ давом этган баҳсда Ю.Путинцева 1 та эйс амалга оширди ва 7 та брейк-пойнтдан 3 тасидан фойдаланишга муваффақ бўлди. Рақиб 1 та брейк (14 та брейк-пойнт) билан чекланди.

    Ю.Путинцева иккинчи босқичда германиялик Юле Нимайер ёки 2020 йилги Австралия очиқ чемпионати ғолиби америкалик София Кенин билан учрашади.



    Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ

    Теглар:
    Теннис Спорт
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