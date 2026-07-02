Янги Конституция жамоатчиликнинг адолатга бўлган талабининг натижасидир — Шерзод Пўлатов
ASTANА. Каzinform — Бугун пойтахтда Президент Ишлар бошқармаси қошидаги Парламентаризм институти “Қозоғистоннинг янги Конституцияси: Жамоатчилик мулоқоти ва ривожланишнинг ҳуқуқий йўналишлари” мавзусида давра суҳбати ўтказди.
Тадбир давомида Мажилиснинг VIII чақириқ депутати Снежана Имашева Конституция нафақат давлатнинг Асосий қонуни, балки давлатчиликнинг мустаҳкам пойдевори, жамоатчилик келишувининг ҳуқуқий асоси, замонавий Қозоғистоннинг ривожланишига асосланган қадриятлар ва тамойиллар манбаи эканлигини таъкидлади.
— Мустақиллик йилларида Қозоғистон Конституцияси сиёсий барқарорликнинг ишончли кафолати, инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлаш, давлат институтларини мустаҳкамлаш ва мамлакатнинг барқарор ривожланиши учун мустаҳкам пойдевор эканлигини бир неча бор исботлади. Шу билан бирга, замонавий давр давлат бошқарув механизмларини доимий равишда такомиллаштириш, демократик институтларни мустаҳкамлаш ва фуқароларнинг қарор қабул қилиш жараёнида иштирок этиш имкониятларини кенгайтиришни талаб қиладиган давлатлар учун янги қийинчиликларни туғдирмоқда, — деди у.
Унинг фикрича, сўнгги йилларда амалга оширилган конституциявий ислоҳотлар алоҳида аҳамиятга эга.
— Конституцияга киритилган ўзгартиришлар қонун устуворлигига, ҳокимият органларининг жамият олдидаги жавобгарлигига, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишга ва фуқароларнинг ижтимоий-сиёсий ҳаётдаги ролини оширишга асосланган Адолатли Қозоғистонни яратиш йўналишини амалга оширишда муҳим қадам бўлди. Конституциявий ислоҳот давлатнинг жамият билан очиқ мулоқот ўрнатиш, фуқаролар ва давлат институтлари ўртасида ўзаро ишончни мустаҳкамлаш истагини яққол намойиш этди. Киритилган ўзгаришларнинг муҳим натижаларидан бири жамоатчилик иштироки механизмларини ривожлантириш, ҳокимият вакиллик органлари ролини ошириш, мувозанат ва назорат тизимини такомиллаштириш, шунингдек, фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатларини мустаҳкамлашдир, — деди Снежана Имашева.
Мажилиснинг VIII чақириқ депутати Наталья Дементьева ҳар қандай конституциявий ислоҳот учта асосий босқичдан ўтишига эътибор қаратди.
— Аввал Конституция матни ўзгартирилади. Кейин, ушбу ўзгаришларга мувофиқ, қонунчилик янгиланади. Бироқ, энг қийин ва энг масъулиятли босқич — бу ҳуқуқий онгнинг, ҳуқуқий фикрлаш маданиятининг ўзгариши. Ҳар қандай конституциявий ислоҳотнинг ҳақиқий муваффақияти айнан шу босқич билан белгиланади. Бугун биз ушбу янги босқичнинг бошида турибмиз. Янги давлат-ҳуқуқий моделнинг самарадорлиги Конституция тамойилларининг қонунчиликда, суд амалиётида, давлат органлари фаолиятида ва жамиятнинг ҳуқуқий онгида қанчалик изчил ва изчил амалга оширилиши билан баҳоланади. Ахир, бу нафақат давлат бошқаруви тизимининг самарадорлигига таъсир қилади. Бу фуқароларнинг давлатга бўлган ишонч даражасини, ҳуқуқий тизимнинг барқарорлигини ва ҳар бир инсоннинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини ҳақиқий ҳимоя қилиш сифатини белгилайди, — деди Наталья Дементьева.
Республика медиация кенгаши ва Астанадаги ўзбек этномаданий маркази раиси Шерзод Пўлатов 15 март куни қабул қилинган янги Конституция мамлакат сиёсий ва ҳуқуқий ривожланишида янги босқичнинг бошланиши бўлганини айтди.
— Бизнинг янги Конституциямиз ўз моҳиятига кўра давлат ва жамият ўртасидаги муносабатларнинг янги моделини, яъни ижтимоий шартноманинг янгиланган моделини белгилайди. Биз қабул қилинган Конституция жамиятимизнинг энг муҳим талабларидан бири бўлган адолатга бўлган жамоатчилик талабининг натижаси деб ҳисоблаймиз. Бугунги кунда қозоғистонликлар барча учун умумий бўлган адолатли қоидаларни, қонун олдида тенгликни, адолатли рақобатни, меҳнаткаш инсонга ҳурматни, ҳокимиятнинг халқ олдида ва фуқароларнинг давлат олдидаги жавобгарлигини кўришни истайдилар. Шунинг учун, мен Янги Конституция жамият талабига ва халқнинг Адолатли Қозоғистонни яратишга бўлган интилишига қонуний жавоб деб ҳисоблайман, — деди у.
Эслатиб ўтамиз, Президент қозоғистонликларни Янги Конституция кучга кириши билан табриклади.