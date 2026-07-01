Президент қозоғистонликларни Янги Конституция кучга кириши билан табриклади
ASTANA. Kazinform — Ақорда матбуот хизмати Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Қозоғистоннинг Янги Конституцияси кучга кириши муносабати билан мурожаатини эълон қилди, деб хабар беради Kazinform.
Ҳурматли ватандошлар!
Сизларни ушбу чинакам муҳим воқеа - мамлакатимизнинг Янги Конституциясининг кучга кириши билан чин қалбимдан табриклайман!
Бугун суверен Қозоғистон тарихида янги давр бошланди. Биз прогрессив тараққиёт, сиёсий ва иқтисодий ислоҳотлар ва кенг кўламли янгиланишйўлига қадам қўймоқдамиз.
Бу кун сиёсий тизимнинг тубдан қайта қурилиши ва давлат ва фуқаролик жамиятининг асосий институтларининг ўзгаришини англатади.
15 март куни бўлиб ўтган умумхалқ референдумида Қозоғистон халқи давлатнинг келгуси ўн йилликлар давомида ривожланиш уфқларини белгилаб берган тақдирли танловни амалга оширди. Ушбу тарихий қарор мамлакат йилномасида миллионлаб ватандошларимизнинг чинакам ватанпарварлиги ва юксак фуқаролик масъулиятининг ёрқин намунаси сифатида абадий қолади.
Конституция куни энди «Наурызнама» ўн йилликнинг бошланиши билан узвий боғлиқлиги чуқур рамзий маънога эга. Ушбу муҳим сана баҳорги уйғонишнинг кўп асрлик анъаналарини Янги Асосий Қонуннинг асосий тамойиллари - фуқаролик бирдамлиги, илғор билим ва Ватан фаровонлиги учун виждонан меҳнат қилишга интилиш билан уйғунлаштиради.
Ишончим комилки, чинакам миллий Конституциянинг мустаҳкам ҳуқуқий пойдеворига таяниб, биз шубҳасиз барча мақсадларимизга эришамиз ва жамиятда қонун ва тартиб, меҳнатсеварлик ва тараққиёт, тозалик ва табиатга муҳаббат каби ижодий қадриятларни қарор топтирамиз.
Миллий бирликнинг бузилмас монолитига бирлашиб, биз, албатта, жаҳон цивилизацияси чўққиларини забт этамиз ва Адолатли Қозоғистонни - истисносиз барча фуқаролар учун тенг имкониятлар ва ҳар томонлама ривожланиш давлатини қурамиз!
Ватанимиз гуллаб-яшнашига олиб борадиган режаларимизнинг якуний муваффақиятига ишонч билдираман.
Яшасин Қозоғистон Республикаси!
Яшасин халқимиз!
Эслатиб ўтамиз, бугун, 1июль куни, 2026 йил 15мартда бўлиб ўтган умумхалқ референдумида қабул қилинган мамлакатнинг Асосий қонуни кучга кирди.