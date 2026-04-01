Яқин Шарқдаги можаро туфайли Европа Иттифоқи мамлакатларида газ нархи 70% га ошди
ASTANА. Кazinform — Европа Иттифоқининг энергетика бўйича комиссари Дан Йоргенсеннинг айтишича, Яқин Шарқ инқирози даврида Европа Иттифоқида газ нархи 70% га, нефть нархи эса 60% га ошган, деб хабар беради БелТА.
— Яқин Шарқ можароси бошланганидан бери Европа Иттифоқида газ нархи 70% га, нефть нархи эса 60% га ошди. Молиявий жиҳатдан 40 кунлик можаро Европа Иттифоқини энергия импортига қўшимча 14 миллиард евро сарфлашга мажбур қилди, — деди Дан Йоргенсен.
