    16:10, 01 Апрель 2026 | GMT +5

    Яқин Шарқдаги можаро туфайли Европа Иттифоқи мамлакатларида газ нархи 70% га ошди

    ASTANА. Кazinform — Европа Иттифоқининг энергетика бўйича комиссари Дан Йоргенсеннинг айтишича, Яқин Шарқ инқирози даврида Европа Иттифоқида газ нархи 70% га, нефть нархи эса 60% га ошган, деб хабар беради БелТА.

    Европа Иттифоқи
    Фото: РИА Новости

    — Яқин Шарқ можароси бошланганидан бери Европа Иттифоқида газ нархи 70% га, нефть нархи эса 60% га ошди. Молиявий жиҳатдан 40 кунлик можаро Европа Иттифоқини энергия импортига қўшимча 14 миллиард евро сарфлашга мажбур қилди, — деди Дан Йоргенсен.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Европада табиий газ нархи 48% га ошганлиги ҳақида хабар берган эдик.

    Шунингдек, Форс кўрфази давлатлари ва Европа Иттифоқи Эрон бўйича фавқулодда йиғилиш ўтказиши ҳақида хабар берган эдик.

    Бекабат Узаков
