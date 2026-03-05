Форс кўрфази давлатлари ва Европа Иттифоқи Эрон бўйича фавқулодда йиғилиш ўтказади
ASTANA. Kazinform — Форс кўрфази ҳамкорлик кенгаши (GCC) ва Европа Иттифоқи ташқи ишлар вазирлари фавқулодда онлайн йиғилиш ўтказадилар, деб хабар беради Report.
GCC баёнотига кўра, учрашувда Европа Иттифоқининг ташқи ишлар ва хавфсизлик сиёсати бўйича олий вакили Кая Каллас иштирок этади. Музокараларнинг асосий мавзуси "Эроннинг Форс кўрфази ҳамкорлик кенгашига аъзо давлатларга қарши тажовузининг оқибатлари, минтақадаги муҳим ўзгаришлар ва уларнинг бутун дунёга салбий таъсири" бўлади.
GCC бош котиби Жасим ал-Будавийнинг сўзларига кўра, кенгаш "халқаро ҳамжамиятни урушни тўхтатиш бўйича мажбуриятларини бажаришга ундашга" интилади.
Эслатиб ўтамиз, февраль ойининг охирги кунида Эрон Форс кўрфазидаги АҚШ ҳарбий иншоотларига ҳужум қилди. Қатар, Қувайт, БАА, Баҳрайн ва Саудия Арабистонида портлашлар содир бўлди. Бир қатор давлатлар ҳаво майдонларини ёпди.