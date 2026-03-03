Европада табиий газ нархи 48% га ошди
ASTANА. Кazinform – Европада табиий газ нархи сўнгги бир кунда 48% га ошди, деб хабар беради Аnadolu агентлиги.
Апрель ойидаги етказиб бериш шартномаси бўйича газ нархи 1 МВт/соат учун 47,2 еврога етди. 27 февраль куни нарх 31,95 еврони ташкил этди.
Нархларнинг кескин ўсиши АҚШ ва Исроилнинг Эронга қўшма ҳужумлари туфайли юзага келди. Натижада, глобал энергия таъминоти учун муҳим йўналиш бўлган Ҳормуз бўғози орқали танкерлар қатнови деярли тўхтади.
Қатарнинг Рас Лаффан шаҳридаги Qatar Energy компанияси энергетика иншоотига Эрон томонидан учирилган дрон ҳужуми натижасида зарар етказилгандан сўнг, компания суюлтирилган табиий газ ишлаб чиқаришни тўхтатди. Бу глобал суюлтирилган табиий газ таъминоти билан боғлиқ хавотирларни кучайтирди ва нархларнинг ошишига ҳисса қўшди.
Форс кўрфазининг оғзида жойлашган Ҳормуз бўғози Яқин Шарқдан глобал бозорларга нефт ва суюлтирилган табиий газнинг асосий йўналиши ҳисобланади. Дунё бўйлаб суюлтирилган табиий газ экспортининг қарийб 20 фоизи ушбу стратегик бўғоз орқали ўтади. Қатардан келадиган суюлтирилган табиий газнинг катта қисми ушбу бўғоз орқали халқаро харидорларга етказиб берилади ва унинг катта қисми Осиё мамлакатларига, айниқса Хитойга йўналтирилади. Таъминотдаги узилишлар, айниқса Европада нархларнинг ошишига олиб келмоқда.
Бундан ташқари, Европадаги газ омборлари 30 фоиздан кам тўла эканлиги ҳам нархларнинг ошишига сабаб бўлди. Омборхоналар танқис бўлиб қолиши билан Европа халқаро бозорлардан кўпроқ суюлтирилган табиий газ импорт қилишга мажбур бўлади.
Эслатиб ўтамиз, нефть нархи 1 баррель учун 100 долларгача кўтарилиши мумкин.