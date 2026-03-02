OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    11:10, 02 Март 2026 | GMT +5

    Нефть нархи 1 баррель учун 100 долларгача кўтарилиши мумкин

    ASTANА. Кazinform — АҚШ ва Исроил Эронга ҳужум бошлаганидан сўнг,Brent нефтининг нархи биржадан ташқари савдоларда 10% га кўтарилиб, бир баррель учун тахминан 80 долларга етди, деб хабар беради DW.

    нефть
    Фото: Азертадж

    Мутахассислар нарх бир баррель учун 100 долларгача кўтарилиши мумкинлигини тахмин қилишмоқда.

    — Ҳарбий ҳужум нефть нархларини қўллаб-қувватласа-да, ҳал қилувчи омил Ҳормуз бўғозининг ёпилиши ҳисобланади. Биз дам олиш кунларидан кейин нарх бир баррель учун 100 долларга яқинлашишини ва агар сув йўли ёпиқ бўлиб қолса, ундан ошиб кетишини кутмоқдамиз, — деди ICIS таҳлилий компанияси вакили Аджай Пармар.

    RBC ва Barclays таҳлилчилари ҳам бу фикрга қўшилишади. ОПЕC+ картелининг асосий аъзолари апрель ойидан бошлаб нефть қазиб олишни аввал режалаштирилган кунига 137 минг баррель ўрнига 206 минг баррелгача оширишларини эълон қилишди.

    Бироқ, Rystad Energy таҳлилчиси Хорхе Леон, 2 март куни савдолар очилганда Эрондаги вазият туфайли нефть нархларининг кескин кўтарилишининг олдини олиш учун ишлаб чиқаришнинг ошиши етарли бўлмаслиги мумкинлиги ҳақида огоҳлантирди.

    — Тижорат ташувчилари Ҳормуз бўғозидаги ракета ҳужуми, бу йўналишдаги кема суғуртаси шартномаларининг бекор қилиниши ва Форс кўрфазида электрон сигналларнинг узилишидан хавотирда, — деди SPI Asset Management бошқарувчи ҳамкори Стивен Иннес AFP агентлигига.

    Унинг ҳисоб-китобларига кўра, бўғознинг ёпилиши нефть нархларини эскалациядан олдинги 72 доллардан душанба куни савдолар очилганда 120-150 долларгача кўтариши мумкин.

    Бошқа таҳлилчилар Саудия Арабистони ва БААдан қуруқликдаги қувурлар орқали бўғозни четлаб ўтиш мумкинлигини, аммо шунда ҳам бозор кунига тахминан 8-10 миллион баррелга етмаслигини айтишди.

    Эслатиб ўтамиз, Исроил Эронга ҳужум қилди.

    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
