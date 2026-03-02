Нефть нархи 1 баррель учун 100 долларгача кўтарилиши мумкин
ASTANА. Кazinform — АҚШ ва Исроил Эронга ҳужум бошлаганидан сўнг,Brent нефтининг нархи биржадан ташқари савдоларда 10% га кўтарилиб, бир баррель учун тахминан 80 долларга етди, деб хабар беради DW.
Мутахассислар нарх бир баррель учун 100 долларгача кўтарилиши мумкинлигини тахмин қилишмоқда.
— Ҳарбий ҳужум нефть нархларини қўллаб-қувватласа-да, ҳал қилувчи омил Ҳормуз бўғозининг ёпилиши ҳисобланади. Биз дам олиш кунларидан кейин нарх бир баррель учун 100 долларга яқинлашишини ва агар сув йўли ёпиқ бўлиб қолса, ундан ошиб кетишини кутмоқдамиз, — деди ICIS таҳлилий компанияси вакили Аджай Пармар.
RBC ва Barclays таҳлилчилари ҳам бу фикрга қўшилишади. ОПЕC+ картелининг асосий аъзолари апрель ойидан бошлаб нефть қазиб олишни аввал режалаштирилган кунига 137 минг баррель ўрнига 206 минг баррелгача оширишларини эълон қилишди.
Бироқ, Rystad Energy таҳлилчиси Хорхе Леон, 2 март куни савдолар очилганда Эрондаги вазият туфайли нефть нархларининг кескин кўтарилишининг олдини олиш учун ишлаб чиқаришнинг ошиши етарли бўлмаслиги мумкинлиги ҳақида огоҳлантирди.
— Тижорат ташувчилари Ҳормуз бўғозидаги ракета ҳужуми, бу йўналишдаги кема суғуртаси шартномаларининг бекор қилиниши ва Форс кўрфазида электрон сигналларнинг узилишидан хавотирда, — деди SPI Asset Management бошқарувчи ҳамкори Стивен Иннес AFP агентлигига.
Унинг ҳисоб-китобларига кўра, бўғознинг ёпилиши нефть нархларини эскалациядан олдинги 72 доллардан душанба куни савдолар очилганда 120-150 долларгача кўтариши мумкин.
Бошқа таҳлилчилар Саудия Арабистони ва БААдан қуруқликдаги қувурлар орқали бўғозни четлаб ўтиш мумкинлигини, аммо шунда ҳам бозор кунига тахминан 8-10 миллион баррелга етмаслигини айтишди.
Эслатиб ўтамиз, Исроил Эронга ҳужум қилди.