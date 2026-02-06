11:10, 06 Февраль 2026 | GMT +5
Ўзбекистоннинг қайси ҳудудида ЯТТлар сони кўп
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда фаолият юритаётган ЯТТ (якка тартибдаги тадбиркор)лар сони 284 440 тани ташкил этган.
Ҳудудлар кесимида ЯТТлар сони қуйидагича:
- Тошкент шаҳрида – 41 093 та;
- Самарқанд вилоятида – 29 792 та;
- Фарғона вилоятида – 27 186 та;
- Андижон вилоятида – 26 233 та;
- Тoшкент вилоятида – 26 060 та;
- Қашқадарё вилоятида – 23 327 та;
- Наманган вилоятида – 19 908 та;
- Бухoрo вилоятида – 17 401 та;
- Қорақалпоғистон Республикаси – 17 090 та;
- Сурхондарё вилоятида – 16 710 та;
- Хоразм вилоятида – 14 198 та;
- Жиззах вилоятида – 9 767 та;
- Сирдарё вилоятида – 8 025 та;
- Навоий вилоятида 7 650 та.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига 1 квадрат километр майдонга ўртача 85,2 киши тўғри келган.
Шунингдек, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига кўра, республикада 59,8 мингта саноат корхоналари фаолият юритмоқда.