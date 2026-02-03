OZ
    14:10, 03 Февраль 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонда 1 квадрат километр майдонга қанча аҳоли тўғри келади

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига 1 квадрат километр майдонга ўртача 85,2 киши тўғри келган.

    аҳоли
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,6 кишига ортган.

    Ушбу кўрсаткичнинг йиллар кесимидаги динамикаси қуйидагича (1 январь ҳолатига):

    • 2021 йил – 78,6 киши;
    • 2022 йил – 80,2 киши;
    • 2023 йил – 82 киши;
    • 2024 йил – 83,6 киши;
    • 2025 йил – 85,2 киши.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони 38 236 704 кишини ташкил этган.

    Шунингдек, 2025 йилда Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 81 млрд доллардан ошди.

