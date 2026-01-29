OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    20:10, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Ўзбекистон аҳолиси 38,2 млндан ошди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони 38 236 704 кишини ташкил этган.

    аҳоли сони
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 693,5 минг кишига ёки 1,8 фоизга кўпайди.

    Ҳудудлар кесимида доимий аҳоли сони:

    • Самарқанд вилояти – 4 379,8 минг киши
    • Фарғона вилояти – 4 223,0 минг киши
    • Қашқадарё вилояти – 3 717,0 минг киши
    • Андижон вилояти – 3 521,8 минг киши
    • Наманган вилояти – 3 190,8 минг киши
    • Тошкент шаҳри – 3 178,1 минг киши
    • Тошкент вилояти – 3 160,7 минг киши
    • Сурхондарё вилояти – 3 011,0 минг киши
    • Бухоро вилояти – 2 107,0 минг киши
    • Хоразм вилояти – 2 069,2 минг киши
    • Қорақалпоғистон Республикаси – 2 053,2 минг киши
    • Жиззах вилояти – 1 566,9 минг киши
    • Навоий вилояти – 1 111,9 минг киши
    • Сирдарё вилояти – 946,3 минг киши

    Эслатиб ўтамиз,  Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистонда кўрсатилган бозор хизматлари ҳажми 1,05 квадриллион сўмни ташкил этди.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!