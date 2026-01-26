Ўзбекистонда саноат корхоналари асосан қайси йўналишда фаолият юритмоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига кўра, республикада 59,8 мингта саноат корхоналари фаолият юритмоқда.
Улар иқтисодий фаолият турлари бўйича қуйидагича:
- озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш – 11,9 мингта
- бошқа нометалл минерал маҳсулотлар ишлаб чиқариш – 8,3 мингта
- кийим ишлаб чиқариш – 6 мингта
- тайёр металл буюмлар ишлаб чиқариш – 4,8 мингта
- мебель ишлаб чиқариш – 4,1 мингта
- тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш – 3,7 мингта
- резина ва пластмасса буюмлар ишлаб чиқариш – 2,8 мингта
Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 81,2 млрд АҚШ долларини ташкил этди.
Ўзбекистон Республикасининг 2025 йилдаги ижтимоий-иқтисодий ҳолати рақамларда (ўтган йилга нисбатан)акс этди.