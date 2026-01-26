OZ
    Ўзбекистонда саноат корхоналари асосан қайси йўналишда фаолият юритмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига кўра, республикада 59,8 мингта саноат корхоналари фаолият юритмоқда.

    саноат корхоналари
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Улар иқтисодий фаолият турлари бўйича қуйидагича:

    - озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш – 11,9 мингта

    - бошқа нометалл минерал маҳсулотлар ишлаб чиқариш – 8,3 мингта

    - кийим ишлаб чиқариш – 6 мингта

    - тайёр металл буюмлар ишлаб чиқариш – 4,8 мингта

    - мебель ишлаб чиқариш – 4,1 мингта

    - тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш – 3,7 мингта

    - резина ва пластмасса буюмлар ишлаб чиқариш – 2,8 мингта

    Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 81,2 млрд АҚШ долларини ташкил этди.

     Ўзбекистон Республикасининг 2025 йилдаги ижтимоий-иқтисодий ҳолати рақамларда (ўтган йилга нисбатан)акс этди.

