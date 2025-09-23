11:08, 23 Сентябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда ўтказилган концерт тадбирларига 10,5 млн нафар томошабин ташриф буюрган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда 98 та концерт ташкилоти фаолият юритган.
2024 йил давомида концертларга жами 10,5 млн нафар томошабин ташриф буюрган.
Концертларга ташриф буюрувчилар сони бўйича энг юқори қайд этилган ҳудудлар:
- Тошкент шаҳар – 5 810,6 минг нафар;
- Самарқанд вилояти – 505,2 минг нафар;
- Қорақалпоғистон Респ. – 461,9 минг нафар;
- Сурхондарё вилояти – 403,3 минг нафар;
- Хоразм вилояти – 397,1 минг нафар.
