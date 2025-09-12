OZ
    Ўзбекистонда мактабгача таълим ташкилотларида болалар учун 33 705 та қўшимча ўрин яратилди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2024 йил Ўзбекистонда мактабгача таълим ташкилотларида болалар учун 33 705 та қўшимча ўрин фойдалишга топширилган.

    болалар боғчаси
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич 2023 йилга нисбатан 16,5 % га ўсган.

    Улардан:

    — шаҳар жойларда – 10 410 та ўрин

    — қишлоқ жойларда – 23 295 та ўрин

