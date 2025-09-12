15:10, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда мактабгача таълим ташкилотларида болалар учун 33 705 та қўшимча ўрин яратилди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2024 йил Ўзбекистонда мактабгача таълим ташкилотларида болалар учун 33 705 та қўшимча ўрин фойдалишга топширилган.
Бу кўрсаткич 2023 йилга нисбатан 16,5 % га ўсган.
Улардан:
— шаҳар жойларда – 10 410 та ўрин
— қишлоқ жойларда – 23 295 та ўрин
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда сабзавот етиштириш бўйича қайси ҳудуд етакчи эканлиги ҳақида хабар берган эдик.
Ўзбекистонда 100 та уй хўжалигига нечта музлатгич тўғри келиши ҳақида хабар берган эдик.
Ўзбекистонда 100 та уй хўжалигига нечта кондиционер тўғри келади?
Айни пайтда Ўзбекистонда қанча МЧЖ фаолият юритмоқда?
Ўзбекистонда август ойида истеъмол секторидаги товарлар ва хизматлар нархлари ўртача 0,4 % га ошди.