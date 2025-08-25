OZ
    Ўзбекистонда сабзавот етиштириш бўйича қайси ҳудуд етакчи

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йил январь–июнь ойларида Ўзбекистондаги барча тоифадаги хўжаликлар томонидан 3,8 млн тонна сабзавотлар етиштирилган.

    сабзавот
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ҳудудлар кесимида етиштирилган сабзавот экинлари ҳажми қуйидагича:

    • Сурхондарё вилояти – 719,7 минг тонна
    • Андижон вилояти – 670,7 минг тонна
    • Фарғона вилояти – 511,8 минг тонна
    • Тошкент вилояти – 375 минг тонна
    • Самарқанд вилояти – 340,8 минг тонна
    • Наманган вилояти – 297,7 минг тонна
    • Бухоро вилояти – 291,4 минг тонна
    • Қашқадарё вилояти – 205 минг тонна
    • Хоразм вилояти – 126,8 минг тонна
    • Сирдарё вилояти – 85,5 минг тонна
    • Навоий вилояти – 76,4 минг тонна
    • Жиззах вилояти – 63,9 минг тонна
    • Қорақалпоғистон Республикаси – 59,9 минг тонна

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистон жаҳоннинг 197 мамлакати билан савдо алоқаларини амалга ошираётганлиги ҳақида хабар берган эдик.

