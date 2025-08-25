10:09, 25 Август 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда сабзавот етиштириш бўйича қайси ҳудуд етакчи
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йил январь–июнь ойларида Ўзбекистондаги барча тоифадаги хўжаликлар томонидан 3,8 млн тонна сабзавотлар етиштирилган.
Ҳудудлар кесимида етиштирилган сабзавот экинлари ҳажми қуйидагича:
- Сурхондарё вилояти – 719,7 минг тонна
- Андижон вилояти – 670,7 минг тонна
- Фарғона вилояти – 511,8 минг тонна
- Тошкент вилояти – 375 минг тонна
- Самарқанд вилояти – 340,8 минг тонна
- Наманган вилояти – 297,7 минг тонна
- Бухоро вилояти – 291,4 минг тонна
- Қашқадарё вилояти – 205 минг тонна
- Хоразм вилояти – 126,8 минг тонна
- Сирдарё вилояти – 85,5 минг тонна
- Навоий вилояти – 76,4 минг тонна
- Жиззах вилояти – 63,9 минг тонна
- Қорақалпоғистон Республикаси – 59,9 минг тонна
