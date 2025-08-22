OZ
    Ўзбекистон жаҳоннинг 197 мамлакати билан савдо алоқаларини амалга оширмоқда

    TASHKENT. Kazionform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июль ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажми 44,4 млрд АҚШ долларни ташкил этди.

    экспорт ва импорт
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 7,4 млрд АҚШ долларига ёки 19,9 % га ошган.

    Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажмида:

    • Экспорт – 20,1 млрд (+34,9 %)
    • Импорт – 24,3 млрд (+9,9 %)

    Ўзбекистон жаҳоннинг 197 мамлакати билан савдо алоқаларини амалга ошириб келмоқда.

    Ўзбекистон ташқи савдо айланмасининг юқори улуши Хитой (18,2 %), Россия (16,1 %), Қозоғистон (5,9 %), Туркия (3,6 %) ва Корея Республикаси (2,2 %) ҳиссасига тўғри келди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик субъектлари қайси соҳаларда кўпроқ ташкил этилаётгани ҳақида хабар берган эдик.

    Шунингдек, Ўзбекистонда тадбиркорлик субъектлари сони 9,6 % га ошди.

    Экспорт Марказий Осиё хабарлари Импорт Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
