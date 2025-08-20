OZ
    17:40, 20 Август 2025

    Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик субъектлари қайси соҳаларда кўпроқ ташкил этилмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–июль ойлари давомида Ўзбекистонда 47 796 та кичик тадбиркорлик субъекти (фермер ва деҳқон хўжаликларисиз) ташкил этилди.

    кичик тадбиркорлик субъектлари
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Уларнинг сони иқтисодий фаолият турлари бўйича қуйидагича:

    • савдо соҳасида – 17 587 та
    • қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги соҳасида – 6 183 та
    • саноат соҳасида – 6 189 та
    • яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар соҳасида – 4 234 та
    • қурилиш соҳасида – 2 680 та
    • ахборот ва алоқа соҳасида – 1 763 та
    • ташиш ва сақлаш соҳасида – 1 512 та
    • соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизмат кўрсатиш соҳасида – 989 та
    • бошқа соҳаларда – 6 659 та

