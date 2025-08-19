OZ
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    09:08, 19 Август 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда тадбиркорлик субъектлари сони 9,6 % га ошди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йилнинг 1 август ҳолатига 396 386 та тадбиркорлик субъектлари (фермер ва деҳқон хўжаликларисиз) фаолият юритмоқда.

    Ўзбекистонда тадбиркорлик субъектлари сони 9,6 % га ошди
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич йил бошига нисбатан 34 593 тага ёки 9,6 % га ошган.

    Уларнинг ҳудудлар кесимидаги сони қуйидагича:

    — Қорақалпоғистон Респ. – 19 005 та

    — Андижон вилояти – 21 882 та

    — Бухоро вилояти – 24 328 та

    — Жиззах вилояти – 15 214 та

    — Қашқадарё вилояти – 24 844 та

    — Навоий вилояти – 17 953 та

    — Наманган вилояти – 21 810 та

    — Самарқанд вилояти – 34 249 та

    — Сурхондарё вилояти – 21 108 та

    — Сирдарё вилояти – 9 787 та

    — Тошкент вилояти – 38 495 та

    — Фарғона вилояти – 38 495 та

    — Хоразм вилояти – 22 787 та

    — Тошкент шаҳри – 94 085 та

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда аҳолининг доллар сотиш ва сотиб олиш рекорди янгиланганлиги ҳақида хабар берган эдик.

