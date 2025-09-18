20:06, 18 Сентябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда бўёқлар ва лаклар ишлаб чиқариш ҳажми 31,5 тоннага ошган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йил январь-июль ойларида 104,3 тонна бўёқлар ва лаклар ишлаб чиқарилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 31,5 тоннага ёки 43,3 % га ошган.
Ушбу кўрсаткичнинг йиллар кесимидаги динамикаси қуйидагича (январь-июль):
- 2023 йил – 40 тонна
- 2024 йил – 72,8 тонна
- 2025 йил – 104,3 тонна
