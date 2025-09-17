Ўзбекистонда МИЗ, КСЗ, технопарклар ва кластерлар иштирокчилари сони очиқланди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 июль ҳолатига Ўзбекистонда Махсус иқтисодий зоналар (МИЗ), кичик саноат зоналари (КСЗ), технопарк ва кластерлар иштирокчилари сони 7 513 тани ташкил этган.
Шу жумладан:
МИЗларда – 932 та;
КСЗларда – 3 109 та;
Технопаркларда – 3 104 та;
Кластерларда иштирокчилар сони - 368 тани ташкил этган.
