    Ўзбекистонда цемент экспорти 3,8 баробарга ошган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида 4 та хорижий давлатга қиймати 44,4 млн АҚШ долларига тенг бўлган қарийб 1,1 млн тонна цемент экспорт қилган.

    цемент
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Экспорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 794,6 минг тоннага ёки 3,8 баробарга ошган.

    2025 йилнинг 9 ойида Ўзбекистон цемент етказиб берган давлатлар:

    • Қирғиз Республикаси – 488 740 тонна;
    • Қозоғистон – 316 794 тонна;
    • Афғонистон – 272 739 тонна;
    • Тожикистон – 267 тонна.

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажми 59 млрд доллардан ошди.

    Ўзбекистонда инвестициялар сўнгги 5 йилда 2,8 баробарга кўпайган.

    Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони сўнгги 5 йилда 1,8 баробарга ошган.

    Ўзбекистонда 1 квадрат километр майдонга неча киши тўғри келади.

