    Ўзбекистонда саноат корхоналари энг кўп қайси йўналишда фаолият юритмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 ноябрь ҳолатига кўра, республикада 58,6 мингта саноат корхонаси фаолият юритмоқда.

    саноат корхоналари
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Улар иқтисодий фаолият турлари бўйича қуйидагича:

    •  озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш – 11,7 мингта
    •  бошқа нометалл минерал маҳсулотлар ишлаб чиқариш – 8,2 мингта
    •  кийим ишлаб чиқариш – 5,8 мингта
    •  тайёр металл буюмлар ишлаб чиқариш – 4,7 мингта
    •  мебель ишлаб чиқариш – 4,0 мингта
    •  тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш – 3,6 мингта
    •  резина ва пластмасса буюмлар ишлаб чиқариш – 2,8 мингта

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда ташиш ва сақлаш соҳасида 17 мингта корхона фаолият юритаётгани ҳақида хабар берган эдик.

    Шунингдек, Ўзбекистонда 390,3 мингта кичик корхона ва микрофирмалар фаолият юритмоқда.

