    Ўзбекистонда ташиш ва сақлаш соҳасида 17 мингта корхона фаолият юритмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 ноябрь ҳолатига Ўзбекистонда 465,9 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият юритмоқда.

    юк ташиш
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Корхона ва ташкилотларнинг иқтисодий фаолият турлари бўйича сони қуйидагича:

    • Қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги соҳасида - 33 819 та
    • Саноат соҳасида- 58 558 та
    • Қурилиш соҳасида - 29 615 та
    • Савдо соҳасида - 151 443 та
    • Ташиш ва сақлаш соҳасида - 17 006 та
    • Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар соҳасида - 29 717 та
    • Ахборот ва алоқа соҳасида - 11 511 та
    • Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш соҳасида - 13 329 та
    • Бошқа соҳаларда - 120 946 та

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда 390,3 мингта кичик корхона ва микрофирмалар фаолият юритаётгани ҳақида хабар берган эдик.

