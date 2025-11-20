OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    17:10, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда 390,3 мингта кичик корхона ва микрофирмалар фаолият юритмоқда

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 октябрь ҳолатига Ўзбекистонда фаолият юритаётган кичик корхона ва микрофирмалар сони 390 315 тани ташкил этган.

    кичик корхоналар
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ҳудудлар кесимида уларнинг сони қуйидагича:

    • Тошкент шаҳрида – 93 478 та;
    • Тошкент вилоятида – 38 471 та;
    • Самарқанд вилоятида – 33 171 та;
    • Фарғона вилоятида – 30 427 та;
    • Бухоро вилоятида – 24 268 та;
    • Қашқадарё вилоятида – 24 149 та;
    • Хоразм вилоятида – 22 961 та;
    • Наманган вилоятида – 21 650 та;
    • Андижон вилоятида – 20 654 та;
    • Сурхондарё вилоятида – 19 827 та;
    • Қорақалпоғистон Республикасида – 19 060 та;
    • Навоий вилоятида – 17 946 та;
    • Жиззах вилоятида – 14 731 та;
    • Сирдарё вилоятида – 9 522 та.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистоннинг қайси ҳудуди янги кичик корхона ва микрофирмалар сони бўйича етакчи эканлиги ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Тадбиркорлик Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!