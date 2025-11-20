17:10, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда 390,3 мингта кичик корхона ва микрофирмалар фаолият юритмоқда
TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 октябрь ҳолатига Ўзбекистонда фаолият юритаётган кичик корхона ва микрофирмалар сони 390 315 тани ташкил этган.
Ҳудудлар кесимида уларнинг сони қуйидагича:
- Тошкент шаҳрида – 93 478 та;
- Тошкент вилоятида – 38 471 та;
- Самарқанд вилоятида – 33 171 та;
- Фарғона вилоятида – 30 427 та;
- Бухоро вилоятида – 24 268 та;
- Қашқадарё вилоятида – 24 149 та;
- Хоразм вилоятида – 22 961 та;
- Наманган вилоятида – 21 650 та;
- Андижон вилоятида – 20 654 та;
- Сурхондарё вилоятида – 19 827 та;
- Қорақалпоғистон Республикасида – 19 060 та;
- Навоий вилоятида – 17 946 та;
- Жиззах вилоятида – 14 731 та;
- Сирдарё вилоятида – 9 522 та.
