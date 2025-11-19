11:10, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистоннинг қайси ҳудуди янги кичик корхона ва микрофирмалар сони бўйича етакчи
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида Ўзбекистонда янги ташкил этилган кичик корхона ва микрофирмалар сони 62 209 тани ташкил этган.
Ҳудудлар кесимида янги ташкил этилган кичик корхона ва микрофирмалар сони қуйидагича:
- Тошкент шаҳрида – 14 000 та;
- Тошкент вилоятида – 6 367 та;
- Хоразм вилоятида – 5 632 та;
- Фарғона вилоятида – 4 920 та;
- Самарқанд вилоятида – 4 762 та;
- Қашқадарё вилоятида – 3 698 та;
- Сурхондарё вилоятида – 3 604 та;
- Бухоро вилоятида – 3 410 та;
- Андижон вилоятида – 3 382 та;
- Наманган вилоятида – 3 138 та;
- Қорақалпоғистон Республикасида – 2730 та;
- Жиззах вилоятида – 2 705 та;
- Навоий вилоятида – 2 218 та;
- Сирдарё вилоятида 1 643 та.
