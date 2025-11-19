OZ
    Ўзбекистоннинг қайси ҳудуди янги кичик корхона ва микрофирмалар сони бўйича етакчи

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида Ўзбекистонда янги ташкил этилган кичик корхона ва микрофирмалар сони 62 209 тани ташкил этган.

    кичик корхоналар
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ҳудудлар кесимида янги ташкил этилган кичик корхона ва микрофирмалар сони қуйидагича:

    • Тошкент шаҳрида – 14 000 та;
    • Тошкент вилоятида – 6 367 та;
    • Хоразм вилоятида – 5 632 та;
    • Фарғона вилоятида – 4 920 та;
    • Самарқанд вилоятида – 4 762 та;
    • Қашқадарё вилоятида – 3 698 та;
    • Сурхондарё вилоятида – 3 604 та;
    • Бухоро вилоятида – 3 410 та;
    • Андижон вилоятида – 3 382 та;
    • Наманган вилоятида – 3 138 та;
    • Қорақалпоғистон Республикасида – 2730 та;
    • Жиззах вилоятида – 2 705 та;
    • Навоий вилоятида – 2 218 та;
    • Сирдарё вилоятида 1 643 та.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистоннинг қайси ҳудудида ҳунармандлар сони кўп эканлиги ҳақида хабар берган эдик.

