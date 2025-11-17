Ўзбекистоннинг қайси ҳудудида ҳунармандлар сони кўп
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 октябрь ҳолатига Ўзбекистонда фаолият юритаётган ҳунармандлар сони 22 100 тани ташкил этган.
Ҳудудлар кесимида ҳунармандлар сони қуйидагича:
Тошкент шаҳрида – 2 964 та;
Фарғона вилоятида – 2 743 та;
Самарқанд вилоятида – 2 179 та;
Андижон вилоятида – 2 058 та;
Наманган вилоятида – 2 024 та;
Хоразм вилоятида – 1 982 та;
Тoшкент вилоятида – 1 731 та;
Бухoрo вилоятида – 1 434 та;
Қашқадарё вилоятида – 1 427 та;
Қорақалпоғистон Республикаси – 981 та;
Жиззах вилоятида – 923 та;
Сурхондарё вилоятида – 786 та;
Сирдарё вилоятида – 449 та;
Навоий вилоятида 419 тани ташкил этди.
