    Ўзбекистоннинг қайси ҳудудида ҳунармандлар сони кўп

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 октябрь ҳолатига Ўзбекистонда фаолият юритаётган ҳунармандлар сони 22 100 тани ташкил этган.

    ҳунармандлар
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ҳудудлар кесимида ҳунармандлар сони қуйидагича:

    Тошкент шаҳрида – 2 964 та;

    Фарғона вилоятида – 2 743 та;

    Самарқанд вилоятида – 2 179 та;

    Андижон вилоятида – 2 058 та;

    Наманган вилоятида – 2 024 та;

    Хоразм вилоятида – 1 982 та;

    Тoшкент вилоятида – 1 731 та;

    Бухoрo вилоятида – 1 434 та;

    Қашқадарё вилоятида – 1 427 та;

    Қорақалпоғистон Республикаси – 981 та;

    Жиззах вилоятида – 923 та;

    Сурхондарё вилоятида – 786 та;

    Сирдарё вилоятида – 449 та;

    Навоий вилоятида 419 тани ташкил этди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда дон ва дуккакли дон экинлари етиштиришда қайси ҳудуд етакчи эканлиги ҳақида хабар берган эдик.

