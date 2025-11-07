12:18, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда дон ва дуккакли дон экинлари етиштиришда қайси ҳудуд етакчи
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–сентябрь ойларида Ўзбекистондаги барча тоифадаги хўжаликлар томонидан 8,4 млн тонна дон ва дуккакли дон экинлари етиштирилган.
Бу кўрсаткич 2024 йилнинг мос даврига нисбатан 11,2 фоизга ўсган.
Ҳудудлар кесимида етиштирилган дон ва дуккакли дон экинлари ҳажми қуйидагича:
- Қорақалпоғистон Республикаси – 255 146 тонна
- Андижон вилояти – 655 594 тонна
- Бухоро вилояти – 632 399 тонна
- Жиззах вилояти – 709 198 тонна
- Қашқадарё вилояти – 880 946 тонна
- Навоий вилояти – 285 428 тонна
- Наманган вилояти – 629 974 тонна
- Самарқанд вилояти – 859 133 тонна
- Сурхондарё вилояти – 826 549 тонна
- Сирдарё вилояти – 534 560 тонна
- Тошкент вилояти – 603 807 тонна
- Фарғона вилояти – 956 263 тонна
- Хоразм вилояти – 577 818 тонна
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда 9 ойда 9,9 млн тонна сабзавот етиштирилгани ҳақида хабар берган эдик.
Шунингдек, Ўзбекистонда 9 ойда 2,5 млн тоннадан зиёд мева ва резаворлар етиштирилган.