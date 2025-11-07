OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    12:18, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда дон ва дуккакли дон экинлари етиштиришда қайси ҳудуд етакчи

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–сентябрь ойларида Ўзбекистондаги барча тоифадаги хўжаликлар томонидан 8,4 млн тонна дон ва дуккакли дон экинлари етиштирилган.

    дон ва дуккакли экинлар
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич 2024 йилнинг мос даврига нисбатан 11,2 фоизга ўсган.

    Ҳудудлар кесимида етиштирилган дон ва дуккакли дон экинлари ҳажми қуйидагича:

    • Қорақалпоғистон Республикаси – 255 146 тонна
    • Андижон вилояти – 655 594 тонна
    • Бухоро вилояти – 632 399 тонна
    • Жиззах вилояти – 709 198 тонна
    • Қашқадарё вилояти – 880 946 тонна
    • Навоий вилояти – 285 428 тонна
    • Наманган вилояти – 629 974 тонна
    • Самарқанд вилояти – 859 133 тонна
    • Сурхондарё вилояти – 826 549 тонна
    • Сирдарё вилояти – 534 560 тонна
    • Тошкент вилояти – 603 807 тонна
    • Фарғона вилояти – 956 263 тонна
    • Хоразм вилояти – 577 818 тонна

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда 9 ойда 9,9 млн тонна сабзавот етиштирилгани ҳақида хабар берган эдик.

    Шунингдек, Ўзбекистонда 9 ойда 2,5 млн тоннадан зиёд мева ва резаворлар етиштирилган.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Қишлоқ хўжалиги Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!