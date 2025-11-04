09:08, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда 9 ойда 2,5 млн тоннадан зиёд мева ва резаворлар етиштирилган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларга кўра, 2025 йилнинг январь–сентябрь ойларида Ўзбекистондаги барча тоифадаги хўжаликлар томонидан қарийб 2,6 млн тонна мева ва резаворлар етиштирилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 4,3 фоизга ўсган.
Ҳудудлар кесимида етиштирилган мева ва резаворлар ҳажми:
- Андижон вилояти – 496 256 тонна
- Фарғона вилояти – 380 544 тонна
- Самарқанд вилояти – 344 952 тонна
- Бухоро вилояти – 266 674 тонна
- Наманган вилояти – 244 079 тонна
- Қашқадарё вилояти – 173 349 тонна
- Сурхондарё вилояти – 151 808 тонна
- Хоразм вилояти – 143 174 тонна
- Тошкент вилояти – 101 747 тонна
- Навоий вилояти – 95 191 тонна
- Жиззах вилояти – 73 621 тонна
- Қорақалпоғистон Республикаси – 47 086 тонна
- Сирдарё вилояти – 39 162 тонна
- Тошкент шаҳри – 949 тонна
