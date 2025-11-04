OZ
    Ўзбекистонда 9 ойда 2,5 млн тоннадан зиёд мева ва резаворлар етиштирилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларга кўра, 2025 йилнинг январь–сентябрь ойларида Ўзбекистондаги барча тоифадаги хўжаликлар томонидан қарийб 2,6 млн тонна мева ва резаворлар етиштирилган.

    мева ва резаворлар
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 4,3 фоизга ўсган.

    Ҳудудлар кесимида етиштирилган мева ва резаворлар ҳажми:

    • Андижон вилояти – 496 256 тонна
    • Фарғона вилояти – 380 544 тонна
    • Самарқанд вилояти – 344 952 тонна
    • Бухоро вилояти – 266 674 тонна
    • Наманган вилояти – 244 079 тонна
    • Қашқадарё вилояти – 173 349 тонна
    • Сурхондарё вилояти – 151 808 тонна
    • Хоразм вилояти – 143 174 тонна
    • Тошкент вилояти – 101 747 тонна
    • Навоий вилояти – 95 191 тонна
    • Жиззах вилояти – 73 621 тонна
    • Қорақалпоғистон Республикаси – 47 086 тонна
    • Сирдарё вилояти – 39 162 тонна
    • Тошкент шаҳри – 949 тонна

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда полиз экинлари етиштиришда қайси ҳудуд етакчи эканлиги ҳақида хабар берган эдик.

