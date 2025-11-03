Ўзбекистонда полиз экинлари етиштиришда қайси ҳудуд етакчи
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–сентябрь ойларида республикадаги барча тоифадаги хўжаликлар томонидан 2,1 млн тонна полиз экинлари етиштирилган.
Бу кўрсаткич 2024 йилнинг мос даврига нисбатан 15,4 фоизга ўсган.
Ҳудудлар кесимида етиштирилган полиз ҳажми:
Қорақалпоғистон Республикаси – 157 512 тонна
Андижон вилояти – 141 375 тонна
Бухоро вилояти – 150 866 тонна
Жиззах вилояти – 280 230 тонна
Қашқадарё вилояти – 265 186 тонна
Навоий вилояти – 73 340 тонна
Наманган вилояти – 99 462 тонна
Самарқанд вилояти – 112 910 тонна
Сурхондарё вилояти – 262 018 тонна
Сирдарё вилояти – 276 475 тонна
Тошкент вилояти – 60 288 тонна
Фарғона вилояти – 126 551 тонна
Хоразм вилояти – 127 537 тонна
