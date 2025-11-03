OZ
    09:08, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда полиз экинлари етиштиришда қайси ҳудуд етакчи

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–сентябрь ойларида республикадаги барча тоифадаги хўжаликлар томонидан 2,1 млн тонна полиз экинлари етиштирилган.

    полиз
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич 2024 йилнинг мос даврига нисбатан 15,4 фоизга ўсган.

    Ҳудудлар кесимида етиштирилган полиз ҳажми:

    Қорақалпоғистон Республикаси – 157 512 тонна

    Андижон вилояти – 141 375 тонна

    Бухоро вилояти – 150 866 тонна

    Жиззах вилояти – 280 230 тонна

    Қашқадарё вилояти – 265 186 тонна

    Навоий вилояти – 73 340 тонна

    Наманган вилояти – 99 462 тонна

    Самарқанд вилояти – 112 910 тонна

    Сурхондарё вилояти – 262 018 тонна

    Сирдарё вилояти – 276 475 тонна

    Тошкент вилояти – 60 288 тонна

    Фарғона вилояти – 126 551 тонна

    Хоразм вилояти – 127 537 тонна

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда қайси тармоқларда оилавий корхоналар сони кўп эканлиги ҳақида хабар берган эдик.

