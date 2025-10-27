10:36, 27 Октябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда саноат корхоналари энг кўп қайси йўналишда фаолият юритмоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йилнинг 1 октябрь ҳолатига 57,8 мингта саноат корхоналари фаолият юритмоқда.
Улар иқтисодий фаолият турлари бўйича қуйидагича:
- Озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш – 11,5 мингта;
- Бошқа нометалл минерал маҳсулотлар ишлаб чиқариш – 8,2 мингта;
- Кийим ишлаб чиқариш – 5,8 мингта;
- Тайёр металл буюмлар ишлаб чиқариш – 4,7 мингта;
- Мебель ишлаб чиқариш – 4 мингта;
- Тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш – 3,6 мингта;
- Резина ва пластмасса буюмлар ишлаб чиқариш – 2,7 мингта.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда инвестициялар сўнгги 5 йилда 2,8 баробарга кўпайган.
Шунингдек, Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажми 59 млрд доллардан ошди.
Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони сўнгги 5 йилда 1,8 баробарга ошган.
Ўзбекистондаги ҳар учта корхонадан биттаси савдо соҳасида фаолият юритади.