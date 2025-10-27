OZ
    Ўзбекистонда саноат корхоналари энг кўп қайси йўналишда фаолият юритмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йилнинг 1 октябрь ҳолатига 57,8 мингта саноат корхоналари фаолият юритмоқда.

    Ўзбекистонда саноат корхоналари энг кўп қайси йўналишда фаолият юритмоқда
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Улар иқтисодий фаолият турлари бўйича қуйидагича:

    • Озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш – 11,5 мингта;
    • Бошқа нометалл минерал маҳсулотлар ишлаб чиқариш – 8,2 мингта;
    • Кийим ишлаб чиқариш – 5,8 мингта;
    • Тайёр металл буюмлар ишлаб чиқариш – 4,7 мингта;
    • Мебель ишлаб чиқариш – 4 мингта;
    • Тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш – 3,6 мингта;
    • Резина ва пластмасса буюмлар ишлаб чиқариш – 2,7 мингта.

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда инвестициялар сўнгги 5 йилда 2,8 баробарга кўпайган.

    Шунингдек, Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажми 59 млрд доллардан ошди.

    Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони сўнгги 5 йилда 1,8 баробарга ошган.

    Ўзбекистондаги ҳар учта корхонадан биттаси савдо соҳасида фаолият юритади.

