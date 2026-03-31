    09:08, 31 Март 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонда нашриётчилик соҳасида корхоналар сони қанчага етди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 февраль ҳолатига, Ўзбекистонда нашриётчилик фаолияти соҳасида 2,1 мингта корхона фаолият юритмоқда.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 520 тага кўпайган.

    Уларнинг сони йиллар кесимида қуйидагича (1 февраль ҳолатига):

    • 2022 йил – 1 587 та;
    • 2023 йил – 1 677 та;
    • 2024 йил – 1 632 та;
    • 2025 йил – 1 571 та;
    • 2026 йил – 2 091 та.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 февраль ҳолатига, Ўзбекистонда кийим ишлаб чиқариш соҳасида 6 073 та корхона фаолият юритмоқда.

    Шунингдек, Ўзбекистонда ҳар тўртинчи корхона савдо соҳасида фаолият юритмоқда.

    Бекабат Узаков
