    09:08, 28 Март 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонда 6 мингдан зиёд кийим ишлаб чиқариш корхоналари фаолият юритмоқда

    Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 февраль ҳолатига, Ўзбекистонда кийим ишлаб чиқариш соҳасида 6 073 та корхона фаолият юритмоқда.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Уларнинг сони йиллар кесимида қуйидагича (1 февраль ҳолатига):

    • 2022 йил – 11 306 та;
    • 2023 йил – 11 701 та;
    • 2024 йил – 7 572 та;
    • 2025 йил – 5 598 та;
    • 2026 йил – 6 073 та.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 март ҳолатига Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизмат кўрсатиш соҳасида 140 та хорижий корхона фаолият юритмоқда.

    Бекабат Узаков
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!