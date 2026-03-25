    11:20, 25 Март 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонда тиббиёт соҳасида қайси давлатлар корхона очган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 март ҳолатига Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизмат кўрсатиш соҳасида 140 та хорижий корхона фаолият юритмоқда.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Мамлакатлар кесимида корхоналар сони қуйидагича:

    • Туркия — 27 та;
    • Хитой — 21 та;
    • Россия — 18 та;
    • Ҳиндистон — 17 та;
    • Қозоғистон — 11 та;
    • Озарбайжон — 10 та;
    • Жанубий Корея — 10 та;
    • Қирғизистон — 6 та;
    • БАА — 4 та;
    • Япония — 4 та;
    • Бошқа давлатлар — 12 та.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 март ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 18 770 та корхоналар фаолият юритмоқда.

    Бекабат Узаков
