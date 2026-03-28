12:20, 28 Март 2026 | GMT +5
Ўзбекистонда ҳар тўртинчи корхона савдо соҳасида фаолият юритмоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 март ҳолатига Ўзбекистонда 576,8 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият юритмоқда.
Уларнинг иқтисодий фаолият турлари бўйича сони қуйидагича:
- Савдо соҳаси — 156 796 та;
- Қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги — 127 071 та;
- Саноат — 61 062 та;
- Қурилиш — 31 372 та;
- Яшаш ва овқатланиш хизматлари — 31 350 та;
- Ташиш ва сақлаш — 17 737 та;
- Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар — 14 538 та;
- Ахборот ва алоқа — 12 391 та;
- Бошқа соҳалар — 124 477 та.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 март ҳолатига Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизмат кўрсатиш соҳасида 140 та хорижий корхона фаолият юритмоқда.