Ўзбекистонда қурилишларнинг 69 фоизи бино ва иншоотлар қурилишига тўғри келади
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-октябрь ойларида Ўзбекистонда бажарилган қурилиш ишларининг иқтисодий фаолият турлари бўйича тақсимланишида энг юқори – 68,9 % улуш бино ва иншоотлар қурилиши йўналишига тўғри келган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирганда 7 % га ошган.
Иқтисодий фаолият турлари бўйича қурилиш ишлари ҳажми қуйидагича:
- бино ва иншоотлар қурилиши йўналиши - 170,5 трлн сўм
- фуқаролик объектлари қурилиши йўналиши - 51,6 трлн сўм
- ихтисослаштирилган қурилиш ишлари йўналиши – 25,3 трлн сўм
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда 11,1 млн кв.м турар жой фойдаланишга топширилган.
