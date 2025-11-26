OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Биз ҳақимизда
    16:10, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда қурилишларнинг 69 фоизи бино ва иншоотлар қурилишига тўғри келади

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-октябрь ойларида Ўзбекистонда бажарилган қурилиш ишларининг иқтисодий фаолият турлари бўйича тақсимланишида энг юқори – 68,9 % улуш бино ва иншоотлар қурилиши йўналишига тўғри келган.

    қурилиш
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирганда 7 % га ошган.

    Иқтисодий фаолият турлари бўйича қурилиш ишлари ҳажми қуйидагича:

    - бино ва иншоотлар қурилиши йўналиши - 170,5 трлн сўм

    - фуқаролик объектлари қурилиши йўналиши - 51,6 трлн сўм

    - ихтисослаштирилган қурилиш ишлари йўналиши – 25,3 трлн сўм

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда 11,1 млн кв.м турар жой фойдаланишга топширилган.

    Ўзбекистонда ярим дудланган ва дудланган колбаса ишлаб чиқариш ҳажми ошгани ҳақида хабар берган эдик.

    Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони сўнгги 5 йилда 1,8 баробарга ошган.

    Теглар:
    Қурилиш Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
