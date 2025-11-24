OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    17:22, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда 11,1 млн кв.м турар жой фойдаланишга топширилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида жами 11,1 млн кв.м турар жой фойдаланишга топширилган.

    турар жой
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич 2024 йилнинг мос даврига нисбатан 2,4 % га ошган.

    Ҳудудлар кесимида фойдаланишга топширилган турар-жойлар майдони:

    • Қорақалпоғистон Республикаси — 669,2 минг кв.м
    • Андижон вилояти — 1 089,3 минг кв.м
    • Бухоро вилояти — 1 216,0 минг кв.м
    • Жиззах вилояти — 434,0 минг кв.м
    • Қашқадарё вилояти — 682,6 минг кв.м
    • Навоий вилояти — 551,1 минг кв.м
    • Наманган вилояти — 1 127,8 минг кв.м
    • Самарқанд вилояти — 312,7 минг кв.м
    • Сурхондарё вилояти — 983,5 минг кв.м
    • Сирдарё вилояти — 90,2 минг кв.м
    • Тошкент вилояти — 1 435,2 минг кв.м
    • Фарғона вилояти — 956,7 минг кв.м
    • Хоразм вилояти — 984,1 минг кв.м
    • Тошкент шаҳри — 578,3 минг кв.м

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда 10 ойда 131 769 та Cobalt ишлаб чиқарилган.

    Теглар:
    Қурилиш Марказий Осиё хабарлари Уй-жой Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!