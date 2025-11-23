09:08, 23 Ноябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда 10 ойда 131 769 та Cobalt ишлаб чиқарилган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йилнинг январь-октябрь ойларида турли русумдаги 370 000 дона енгил автомобиллар ишлаб чиқарилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 30,2 минг донага ошган.
Ўзбекистонда 2025 йилнинг январь-октябрь ойларида ишлаб чиқарилган автомобил русумлари:
- Cobalt – 131 769 дона;
- Damas – 75 846 дона;
- Tracker – 40 034 дона;
- Onix – 25 599 дона;
- KIA – 21 970 дона;
- Chery – 7 771 дона;
- Haval – 7 654 дона;
- BYD – 15 010 дона;
- Tank 500 – 500 дона;
- Maxсус енгил автомобиллар - 44 297 дона.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда 9 ойда 116 мингта Cobalt ишлаб чиқарилгани ҳақида хабар берган эдик.