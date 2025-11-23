OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:08, 23 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда 10 ойда 131 769 та Cobalt ишлаб чиқарилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йилнинг январь-октябрь ойларида турли русумдаги 370 000 дона енгил автомобиллар ишлаб чиқарилган.

    Cobalt
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 30,2 минг донага ошган.

    Ўзбекистонда 2025 йилнинг январь-октябрь ойларида ишлаб чиқарилган автомобил русумлари:

    • Cobalt – 131 769 дона;
    • Damas – 75 846 дона;
    • Tracker – 40 034 дона;
    • Onix – 25 599 дона;
    • KIA – 21 970 дона;
    • Chery – 7 771 дона;
    • Haval – 7 654 дона;
    • BYD – 15 010 дона;
    • Tank 500 – 500 дона;
    • Maxсус енгил автомобиллар - 44 297 дона.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ  Ўзбекистонда 9 ойда 116 мингта Cobalt ишлаб чиқарилгани ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Саноат Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!