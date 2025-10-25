OZ
    Ўзбекистонда 9 ойда 116 мингта Cobalt ишлаб чиқарилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида турли русумдаги 326 364 дона енгил автомобиллар ишлаб чиқарилган.

    Cobalt
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 28,6 минг донага ёки 9,6 фоизга ошган.

    Улар русумлар бўйича қуйидагича:

    • Cobalt – 116 008 дона;
    • Damas – 67 879 дона;
    • Tracker – 34 179 дона;
    • Onix – 22 598 дона;
    • KIA – 19 633 дона;
    • Chery – 6 882 дона;
    • Haval – 6 245 дона;
    • BYD – 13 730 дона;
    • Tank 500 – 47 дона;
    • Maxсус енгил автомобиллар - 39 163 дона.

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда инвестициялар сўнгги 5 йилда 2,8 баробарга кўпайган.

    Шунингдек, Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажми 59 млрд доллардан ошди.

    Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони сўнгги 5 йилда 1,8 баробарга ошган.

    Ўзбекистондаги ҳар учта корхонадан биттаси савдо соҳасида фаолият юритади.

