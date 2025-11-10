12:15, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда қайси ҳудуд картошка етиштириш бўйича етакчи ўринда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–сентябрь ойларида Ўзбекистондаги барча тоифадаги хўжаликлар томонидан қарийб 3,1 млн тонна картошка етиштирилган.
Ҳудудлар кесимида етиштирилган картошка ҳажми:
- Самарқанд вилояти – 631 922 тонна
- Фарғона вилояти – 317 426 тонна
- Тошкент вилояти – 320 053 тонна
- Сурхондарё вилояти – 316 052 тонна
- Андижон вилояти – 306 060 тонна
- Наманган вилояти – 298 992 тонна
- Бухоро вилояти – 278 682 тонна
- Навоий вилояти – 83 552 тонна
- Жиззах вилояти – 68 103 тонна
- Қорақалпоғистон Республикаси – 66 102 тонна
- Сирдарё вилояти – 60 131 тонна
- Қашқадарё вилояти – 168 317 тонна
- Хоразм вилояти – 140 672 тонна
- Тошкент шаҳри – 429 тонна
