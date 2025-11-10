OZ
    Ўзбекистонда қайси ҳудуд картошка етиштириш бўйича етакчи ўринда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–сентябрь ойларида Ўзбекистондаги барча тоифадаги хўжаликлар томонидан қарийб 3,1 млн тонна картошка етиштирилган.

    картошка
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ҳудудлар кесимида етиштирилган картошка ҳажми:

    • Самарқанд вилояти – 631 922 тонна
    • Фарғона вилояти – 317 426 тонна
    • Тошкент вилояти – 320 053 тонна
    • Сурхондарё вилояти – 316 052 тонна
    • Андижон вилояти – 306 060 тонна
    • Наманган вилояти – 298 992 тонна
    • Бухоро вилояти – 278 682 тонна
    • Навоий вилояти – 83 552 тонна
    • Жиззах вилояти – 68 103 тонна
    • Қорақалпоғистон Республикаси – 66 102 тонна
    • Сирдарё вилояти – 60 131 тонна
    • Қашқадарё вилояти – 168 317 тонна
    • Хоразм вилояти – 140 672 тонна
    • Тошкент шаҳри – 429 тонна

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда дон ва дуккакли дон экинлари етиштиришда қайси ҳудуд етакчи эканлиги ҳақида хабар берган эдик.

    Шунингдек, Ўзбекистонда 9 ойда 9,9 млн тонна сабзавот етиштирилган.

