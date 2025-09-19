16:20, 19 Сентябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда қанча МЧЖ фаолият юритмоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил 1 сентябрь ҳолатига Ўзбекистонда 399 597 та тижорат корхоналари фаолият юритмоқда.
Улардан 310 307 таси масъулияти чекланган жамиятлар (МЧЖ) бўлиб, бу умумий корхоналар сонининг 77,7 % ини ташкил этади.
Ташкилий-ҳуқуқий шакли бўйича корхоналар сони қуйидагича:
- масъулияти чекланган жамият – 310 307 та
- хусусий корхоналар – 48 002 та
- оилавий корхоналар – 37 434 та
- акциядорлик жамияти – 627 та
- бошқалар – 3 227 та
