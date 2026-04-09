    14:09, 09 Апрель 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонда ижара ва лизинг корхоналари сони 2 мингтадан ошди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 март ҳолатига Ўзбекистонда ижара ва лизинг бўйича хизматлар соҳасида 2 007 та корхона фаолият юритмоқда.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 191 тага ошган.

    Йиллар кесимида ижара ва лизинг корхоналари сони (1 март ҳолатига):

    • 2023 йил – 1 814 та
    • 2024 йил – 1 840 та
    • 2025 йил – 1 816 та
    • 2026 йил – 2 007 та

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 март ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида ташиш ва сақлаш соҳасида 585 та корхона фаолият юритмоқда.

    Шунингдек, 2026 йил 1 март ҳолатига Ўзбекистонда ахборот ва алоқа соҳасида 1 242 та хорижий корхона фаолият юритмоқда.

    Бекабат Узаков
