14:09, 09 Апрель 2026 | GMT +5
Ўзбекистонда ижара ва лизинг корхоналари сони 2 мингтадан ошди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 март ҳолатига Ўзбекистонда ижара ва лизинг бўйича хизматлар соҳасида 2 007 та корхона фаолият юритмоқда.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 191 тага ошган.
Йиллар кесимида ижара ва лизинг корхоналари сони (1 март ҳолатига):
- 2023 йил – 1 814 та
- 2024 йил – 1 840 та
- 2025 йил – 1 816 та
- 2026 йил – 2 007 та
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 март ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида ташиш ва сақлаш соҳасида 585 та корхона фаолият юритмоқда.
Шунингдек, 2026 йил 1 март ҳолатига Ўзбекистонда ахборот ва алоқа соҳасида 1 242 та хорижий корхона фаолият юритмоқда.