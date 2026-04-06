Ўзбекистонда IT соҳасида қайси давлатлар корхона очган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 март ҳолатига Ўзбекистонда ахборот ва алоқа соҳасида 1 242 та хорижий корхона фаолият юритмоқда.
Мамлакатлар кесимида хорижий корхоналар сони қуйидагича:
Россия — 457 та;
Қозоғистон — 113 та;
Беларусь — 63 та;
АҚШ — 58 та;
Туркия — 51 та;
Хитой — 40 та;
БАА — 32 та;
Япония — 30 та;
Тожикистон — 29 та;
Жанубий Корея — 28 та;
Бошқа давлатлар — 341 та.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 февраль ҳолатига, Ўзбекистонда нашриётчилик фаолияти соҳасида 2,1 мингта корхона фаолият юритмоқда.