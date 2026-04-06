    13:08, 06 Апрель 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонда IT соҳасида қайси давлатлар корхона очган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 март ҳолатига Ўзбекистонда ахборот ва алоқа соҳасида 1 242 та хорижий корхона фаолият юритмоқда.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Мамлакатлар кесимида хорижий корхоналар сони қуйидагича:

    Россия — 457 та;

    Қозоғистон — 113 та;

    Беларусь — 63 та;

    АҚШ — 58 та;

    Туркия — 51 та;

    Хитой — 40 та;

    БАА — 32 та;

    Япония — 30 та;

    Тожикистон — 29 та;

    Жанубий Корея — 28 та;

    Бошқа давлатлар — 341 та.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 февраль ҳолатига, Ўзбекистонда нашриётчилик фаолияти соҳасида 2,1 мингта корхона фаолият юритмоқда.

    Бекабат Узаков
