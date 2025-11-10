10:35, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда ҳар 1000 та аҳолига 32 та тадбиркор тўғри келади
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 октябрь ҳолатига Ўзбекистонда ҳар 1 000 та аҳолига 32,1 та тадбиркорлик субъектлари тўғри келади.
Мазкур кўрсаткичнинг ҳудудлар кесимидаги сони қуйидагича:
- Хоразм вилоятида – 43,5 та;
- Тошкент шаҳрида – 43,4 та;
- Сирдарё вилоятида – 37,7 та;
- Бухоро вилоятида – 37,5 та;
- Навоий вилоятида – 36,2 та;
- Андижон вилоятида – 36,0 та;
- Жиззах вилоятида – 34,6 та;
- Тошкент вилоятида – 31,0 та;
- Самарқанд вилоятида – 29,4 та;
- Наманган вилоятида – 28,5 та;
- Қорақалпоғистон Республикаси – 28,0 та;
- Фарғона вилоятида – 27,6 та;
- Қашқадарё вилоятида – 26,1 та;
- Сурхондарё вилоятида 24,3 та.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда 281 мингдан зиёд ЯТТлар фаолият юритаётгани ҳақида хабар берган эдик.
Шунингдек, Ўзбекистонда хусусий боғчалар сони ортиб бормоқда.