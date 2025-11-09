11:10, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда 281 мингдан зиёд ЯТТлар фаолият юритмоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 октябрь ҳолатига Ўзбекистонда фаолият юритаётган якка тартибдаги тадбиркорлар (ЯТТ) сони 281 861 тани ташкил этган.
Ҳудудлар кесимида ЯТТлар сони қуйидагича:
- Тошкент шаҳрида – 37 653 та
- Самарқанд вилоятида – 29 559 та
- Фарғона вилоятида – 28 326 та
- Андижон вилоятида – 26 834 та
- Тoшкент вилоятида – 25 279 та
- Қашқадарё вилоятида – 22 833 та
- Наманган вилоятида – 20 142 та
- Қорақалпоғистон Республикаси – 17 248 та
- Бухoрo вилоятида – 17 216 та
- Сурхондарё вилоятида – 16 655 та
- Хоразм вилоятида – 14 711 та
- Жиззах вилоятида – 9 921 та
- Сирдарё вилоятида – 8 057 та
- Навоий вилоятида 7 427 тани ташкил этди.
