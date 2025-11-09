OZ
    11:10, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда 281 мингдан зиёд ЯТТлар фаолият юритмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 октябрь ҳолатига Ўзбекистонда фаолият юритаётган якка тартибдаги тадбиркорлар (ЯТТ) сони 281 861 тани ташкил этган.

    Ўзбекистонда 281 мингдан зиёд ЯТТлар фаолият юритмоқда
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ҳудудлар кесимида ЯТТлар сони қуйидагича:

    • Тошкент шаҳрида – 37 653 та
    • Самарқанд вилоятида – 29 559 та
    • Фарғона вилоятида – 28 326 та
    • Андижон вилоятида – 26 834 та
    • Тoшкент вилоятида – 25 279 та
    • Қашқадарё вилоятида – 22 833 та
    • Наманган вилоятида – 20 142 та
    • Қорақалпоғистон Республикаси – 17 248 та
    • Бухoрo вилоятида – 17 216 та
    • Сурхондарё вилоятида – 16 655 та
    • Хоразм вилоятида – 14 711 та
    • Жиззах вилоятида – 9 921 та
    • Сирдарё вилоятида – 8 057 та
    • Навоий вилоятида 7 427 тани ташкил этди.

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда қайси ҳудуд аҳолиси энг кўп эканлиги ҳақида хабар берган эдик.

    Шунингдек, Ўзбекистонда хусусий боғчалар сони ортиб бормоқда.

    Марказий Осиё хабарлари Тадбиркорлик Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
