16:15, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда қайси ҳудуд аҳолиси энг кўп
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 октябрь ҳолатига Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони 38 069 116 кишини ташкил этган.
Ҳудудлар кеисмида доимий аҳоли сони:
- Самарқанд вилояти – 4 360 070 киши
- Фарғона вилояти – 4 204 284 киши
- Қашқадарё вилояти – 3 697 658 киши
- Андижон вилояти – 3 507 220 киши
- Тошкент шаҳри – 3 164 030 киши
- Наманган вилояти – 3 177 070 киши
- Тошкент вилояти – 3 148 569 киши
- Сурхондарё вилояти – 2 994 070 киши
- Бухоро вилояти – 2 099 069 киши
- Хоразм вилояти – 2 059 078 киши
- Қорақалпоғистон Республикаси – 2 046 890 киши
- Жиззах вилояти – 1 559 883 киши
- Навоий вилояти – 1 108 595 киши
- Сирдарё вилояти – 942 630 киши
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон аҳолисининг 94,2 фоизи интернетдан фойдаланади.
28 август куни Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони 38 млн бўлди.