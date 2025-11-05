OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    16:15, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда қайси ҳудуд аҳолиси энг кўп

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 октябрь ҳолатига Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони 38 069 116 кишини ташкил этган.

    Аҳоли
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ҳудудлар кеисмида доимий аҳоли сони:

    • Самарқанд вилояти – 4 360 070 киши
    • Фарғона вилояти – 4 204 284 киши
    • Қашқадарё вилояти – 3 697 658 киши
    • Андижон вилояти – 3 507 220 киши
    • Тошкент шаҳри – 3 164 030 киши
    • Наманган вилояти – 3 177 070 киши
    • Тошкент вилояти – 3 148 569 киши
    • Сурхондарё вилояти – 2 994 070 киши
    • Бухоро вилояти – 2 099 069 киши
    • Хоразм вилояти – 2 059 078 киши
    • Қорақалпоғистон Республикаси – 2 046 890 киши
    • Жиззах вилояти – 1 559 883 киши
    • Навоий вилояти – 1 108 595 киши
    • Сирдарё вилояти – 942 630 киши

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон аҳолисининг 94,2 фоизи интернетдан фойдаланади.

    28 август куни Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони 38 млн бўлди.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!