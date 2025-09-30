17:11, 30 Сентябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистон аҳолисининг 94,2 фоизи интернетдан фойдаланади
ASTANA. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг уй хўжаликлари танланма кузатуви маълумотларига асосан, 2025 йил январь-август ойларида Ўзбекистонда интернетдан фойдаланувчи аҳоли улуши 94,2 % ни ташкил этди.
Ўзбекистонда интернетдан фойдаланувчи аҳоли улуши йиллар кесимида қуйидагича:
- 2021 йил – 76,6 %
- 2022 йил – 83,9 %
- 2023 йил – 89 %
- 2024 йил – 93,3 %
- 2025 йил (январь-август) – 94,2 %
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда кир ювиш машиналари ишлаб чиқариш ҳажми 9,9 % га ошгани ҳақида хабар берган эдик.
Шунингдек, Ўзбекистонда бўёқлар ва лаклар ишлаб чиқариш ҳажми 31,5 тоннага ошган.
Ўзбекистонда хорижий корхоналарнинг энг кўпи савдо соҳасида фаолият юритмоқда.