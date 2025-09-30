OZ
    Ўзбекистон аҳолисининг 94,2 фоизи интернетдан фойдаланади

    ASTANA. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг уй хўжаликлари танланма кузатуви маълумотларига асосан, 2025 йил январь-август ойларида Ўзбекистонда интернетдан фойдаланувчи аҳоли улуши 94,2 % ни ташкил этди.

    интернет
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ўзбекистонда интернетдан фойдаланувчи аҳоли улуши йиллар кесимида қуйидагича:

    • 2021 йил – 76,6 %
    • 2022 йил – 83,9 %
    • 2023 йил – 89 %
    • 2024 йил – 93,3 %
    • 2025 йил (январь-август) – 94,2 %

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда кир ювиш машиналари ишлаб чиқариш ҳажми 9,9 % га ошгани ҳақида хабар берган эдик.

    Шунингдек, Ўзбекистонда бўёқлар ва лаклар ишлаб чиқариш ҳажми 31,5 тоннага ошган.

    Ўзбекистонда хорижий корхоналарнинг энг кўпи савдо соҳасида фаолият юритмоқда.

