15:38, 18 Сентябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда кир ювиш машиналари ишлаб чиқариш ҳажми 9,9 % га ошди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йил январь-июль ойларида 228 минг дона кир ювиш машиналари ишлаб чиқарилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 20,5 минг донага ёки 9,9 % га ошган.
Ушбу кўрсаткичнинг йиллар кесимидаги динамикаси қуйидагича (январь-июль):
- 2023 йил – 270,3 минг дона
- 2024 йил – 207,5 минг дона
- 2025 йил – 228 минг дона
