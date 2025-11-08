OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:08, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда хусусий боғчалар сони ортиб бормоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2024 йил якуни бўйича Ўзбекистонда фаолият юритаётган мактабгача таълим ташкилотлари сони 38 058 тани ташкил этган.

    болалар боғчаси
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Уларнинг 28 729 тасини оилавий нодавлат мактабгача таълим ташкилотлари ташкил этади.

    МТТлар сони 2023 йилга нисбатан 2 085 тага ошган.

    Ҳудудлар кесимида мактабгача таълим ташкилотлари сони:

    • Самарқанд вилояти – 4 507 та
    • Андижон вилояти – 4 324 та
    • Қашқадарё вилояти – 4 216 та
    • Фарғона вилояти – 4 189 та
    • Наманган вилояти – 3 962 та
    • Сурхондарё вилояти – 3 077 та
    • Тошкент вилояти – 2 340 та
    • Бухоро вилояти – 2 153 та
    • Хоразм вилояти – 2 049 та
    • Жиззах вилояти – 1 709 та
    • Қорақалпоғистон Республикаси – 1 874 та
    • Навоий вилояти – 1 466 та
    • Сирдарё вилояти – 1 145 та
    • Тошкент шаҳри – 1 047 та

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда қайси ҳудуд аҳолиси энг кўп эканлиги ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Болалар боғчаси Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!