09:08, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда хусусий боғчалар сони ортиб бормоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2024 йил якуни бўйича Ўзбекистонда фаолият юритаётган мактабгача таълим ташкилотлари сони 38 058 тани ташкил этган.
Уларнинг 28 729 тасини оилавий нодавлат мактабгача таълим ташкилотлари ташкил этади.
МТТлар сони 2023 йилга нисбатан 2 085 тага ошган.
Ҳудудлар кесимида мактабгача таълим ташкилотлари сони:
- Самарқанд вилояти – 4 507 та
- Андижон вилояти – 4 324 та
- Қашқадарё вилояти – 4 216 та
- Фарғона вилояти – 4 189 та
- Наманган вилояти – 3 962 та
- Сурхондарё вилояти – 3 077 та
- Тошкент вилояти – 2 340 та
- Бухоро вилояти – 2 153 та
- Хоразм вилояти – 2 049 та
- Жиззах вилояти – 1 709 та
- Қорақалпоғистон Республикаси – 1 874 та
- Навоий вилояти – 1 466 та
- Сирдарё вилояти – 1 145 та
- Тошкент шаҳри – 1 047 та
