Ўзбекистонда 9 ойда 9,9 минг тонна дудланган колбаса ишлаб чиқарилган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь– сентябрь ойларида йирик корхоналар томонидан 9,9 минг тонна ярим дудланган ва дудланган колбасалар ишлаб чиқарилган.
Бу кўрсаткич 2024 йилнинг мос даврига нисбатан 37,3 % га ошган.
Мазкур кўрсаткичнинг ўтган йиллардаги динамикаси қуйидагича (январь– сентябрь):
- 2023 йил – 6,3 минг тонна
- 2024 йил – 7,2 минг тонна
- 2025 йил – 9,9 минг тонна
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда ярим дудланган ва дудланган колбаса ишлаб чиқариш ҳажми ошгани ҳақида хабар берган эдик.
