    Ўзбекистонда 9 ойда 9,9 минг тонна дудланган колбаса ишлаб чиқарилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь– сентябрь ойларида йирик корхоналар томонидан 9,9 минг тонна ярим дудланган ва дудланган колбасалар ишлаб чиқарилган.

    дудланган колбаса
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич 2024 йилнинг мос даврига нисбатан 37,3 % га ошган.

    Мазкур кўрсаткичнинг ўтган йиллардаги динамикаси қуйидагича (январь– сентябрь):

    •  2023 йил – 6,3 минг тонна
    •  2024 йил – 7,2 минг тонна
    •  2025 йил – 9,9 минг тонна

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда ярим дудланган ва дудланган колбаса ишлаб чиқариш ҳажми ошгани ҳақида хабар берган эдик.

